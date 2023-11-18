العادات التقليدية تحمي من الإصابة بـ متحورات كورونا

لا يزال فيروس كورونا يتطور ذاتيًا وينشأ متحورات جديدة وأعراض مختلفة، إذ انتشر المتحور الجديد "بيرولا" وهو فرع من متحور أوميكرون، ما أدى إلى إثارة القلق في كل أنحاء العالم بسبب أعراضه الجديدة.

انتشر المتحور الجديدة من كورونا "بيرولا" في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وعدة بلدان أخرى، وهو يحمل أعراض جديدة مختلفة نسبيًا عن كورونا.

ومؤخرًا ومع تزايد عدد السلالات ومتحورات كورونا، أعد فريق من خبراء الصحة نتائج من الاجتماع العلمى السنوى للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة فى أنهايم بكاليفورنيا، حول أهمية العلاج المنزلى، ودوره فى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من المتحور الجديد لـ فيروس كورونا ويتبعون العلاجات المنزلية القديمة تكون معدلات دخول المستشفى أقل لديهم مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا العلاج المنزلى، وفقا لموقع nypost.

وتأتي الغرغرة بالماء والملح على رأس قائمة العلاجات التقليدية القديمة بالاضافة إلى غسيل الفم، إذ ثبت أنها من الحيل التى تساعد بشكل فعال فى مكافحة العدوى وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

لذا يمكنك شرب الشاي الساخن مع العسل، ويمكن أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل السعال، كما أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الصدر.

لقاحات متحورات كورونا السابقة قوية وفعالة

وفي هذا الصدد قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن أعراض المتحور الجديد لكورونا تتمثل في الحمى، والسعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف، وآلام العضلات والتعب.

أما عن طرق الوقاية، فقد أكد استشاري الأوبئة أن لقاحات متحورات كورونا السابقة قوية وفعالة للتغلب على متحور كورونا الجديد، مع الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.

النظافة والتعقيم المستمر

ومن جانبه يقول الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، إنه يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته الجديد من خلال اتباع الإجراءات الصحية لاسيما مع اختلاف الفصول والمواسم.

أكد بدران لـ "الدستور" ضرورة اتباع التدابيرالوقائية لضمان السلامة من متحور كورونا الجديد، من خلال ارتداء الكمامات، تلقى اللقاحات، تجنب لمس الأسطح المكشوفة، واستخدام الكحول باستمرار.

ولفت استشاري الحساسية والمناعة إلى أهمية الالتزام بالنظافة والتعقيم المستمر خلال هذه الفترة، من أجل الوقاية من متحورات كورونا، وتهوية الغرف، وغسل اليدين جيدًا.

الحذر لأصحاب الأمراض المزمنة

وبحسب تعليمات وزارة الصحة والسكان فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ولديهم أمراض مزمنة عليهم الحذر من الفيروسات الموسمية ومتحورات فيروس كورونا.

كما يجب تقوية مناعة الجسم من خلال أخذ العلاجات الأساسية بالإضافة إلى العلاجات المنزلية التي تشمل تناول السوائل والراحة وأخذ المسكنات التي تساعد في تسيطر على ارتفاع حرارة الجسم وتسكن آلام العضلات.