"الصحة" تكشف 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح للوقاية من الإصابة بالذبحة الصدرية.

وتضمنت تلك النصائح ما يلي:

1- متابعة قياس الضغط والسكر بانتظام.

2- قياس نسبة الكوليسترول.

3- تجنب التدخين.

4- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

أعراض الذبحة الصدرية

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض الذبحة الصدرية تشمل الشعور بألم في الصدر يشبه الحرق أو الامتلاء أو الضغط، أيضًا قد يحدث ألم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك، بالإصافة إلى أعراض أخرى مثل التعرق، الدوار، ضيق التنفس، الغثيان.

ونصحت وزارة الصحة بالكشف مجانًا من خلال حملة 100 مليون صحة المتواجدة في كل المحافظات يوميًا من 9 صباحًا لـ 9 مساءً.