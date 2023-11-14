7 أطعمة تساعد على تقوية المناعة وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا

في عالمنا اليوم، يتغير الطقس والفصول بشكل ملحوظ، وهذا التغير يترتب عليه تأثيرات عديدة على صحتنا، ومن بين هذه التأثيرات، يأتي تغير الفصول كعامل مؤثر على انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.

ويُعتبر تغير الفصول من العوامل التي تؤثر على قوة جهاز المناعة لدى الإنسان، حيث يتكيف الجسم مع تلك التغيرات ويمكن أن يصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموسمية.

ارتباط الطقس بنزلات البرد والإنفلونزا:

يُعتبر انخفاض درجات الحرارة وتقلباتها مع تغير الفصول عاملًا مساهمًا في انتشار الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا، فالتغيرات الجوية الحادة يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي وتجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة.

التدابير الوقائية والعلاجية:

مع تغير الفصول، يصبح الحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتدابير الوقائية أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة وتناول الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. من بين هذه الأطعمة:

1. الثوم: يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

2. الزنجبيل: له خصائص مضادة للالتهابات ويُعتبر مسكنًا طبيعيًا للحلق الملتهب والسعال.

3. العسل: يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعتبر ملطفًا للحلق ومساعدًا في تهدئة السعال.

4. الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

5. الحمضيات: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في تقوية المناعة.

6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A وC: مثل البطاطا الحلوة والبابايا والفلفل الحلو والبروكلي.

7. اللحوم الغنية بالبروتين: مثل الدجاج والأسماك والبقوليات التي تحتوي على الزنك الذي يساعد في تعزيز المناعة.

وتناول هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات يمكن أن يساعد في دعم الجهاز المناعي وتقليل حدة أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.