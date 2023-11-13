"المصل واللقاح": حقنة البرد خطيرة وتضعف المناعة

قال أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أخذ حقن البرد له خطورة بالغة وهناك نصائح أخرى للوقاية من الفيروسات التنفسية لا تتمثل في حقنة البرد.

الفيروسات التنفسية وموسم الخريف

وأوضح “الحداد” خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم، أن أكثر الفصول التي تشهد تقلبات جوية هو فصل الخريف، ويعتبر موسم نشاط للعدوى الفيروسية التنفسية، موضحا أن البرد والإنفلونزا ومتحور كورونا من أكثر الفيروسات التنفسية التي تظهر في هذا التوقيت من العام.

ولفت رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن علاج الفيروسات التنفسية المنتشرة ليس بالمضادات الحيوية، مشددا على عدم أخذ مضاد حيوي إلا بعد استشارة طبيب.

وأكمل أمجد الحداد: "نحذر من الحصول على مجموعة البرد أو حقنة البرد لأن العدوى الفيروسية لايتم علاجها بحقنة البرد، وحقنة البرد تحقق نوع من الارتياح الوهمي لانها بها كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن".

واختتم: "حقنة البرد تضعف المناعة وتؤدي إلى نمو جيل من البتكيريا مقاوم للمضاد الحيوي وتتسبب في مشاكل صحية كثيرة".