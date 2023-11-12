كاتب صحفى: مصر تتحمل العبء الأكبر لإدخال المساعدات لقطاع غزة

قال السيد هاني، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدولية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت، بالأمس، في مدينة الرياض، أصدرت 31 قرارًا يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة الفظائع والمذابح التي تجري في القطاع.

وأوضح أن مصر الآن تتحمل العبء الأكبر لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وهذا لا يصح فيجب أن تكون هناك آلية لمساندة مصر لإدخال هذه المساعدات.

القمة العربية الإسلامية الطارئة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن قمة الرياض طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية، باتخاذ كل الإجراءات الداعمة للسيطرة على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وتابع "هاني"، نحن الآن في وقت الفعل، ولا بد من توضيح آلية يبدأ بها تنفيذ هذه القرارات، مفيدًا بأن القرار الـ31 الذي ينص على تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة تنفيذ القرارات وعرض التقرير بشأنها على الدورة القادمة لمجلسيهما، فهو قرار لا يكفي.