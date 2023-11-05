طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة وأعشاب لعلاج نزلات البرد

احتقان الأنف من الأعراض الشائعة مع بوادر الإصابه بالإنفلونزا الموسمية، وينتج عن عدوى، مما يتسبب في حدوث انسداد بالممرات الأنفية، والشعور بالانزعاج نتيجة صعوبة التنفس.

وتزامنًا مع حلول فصل الشتاء الذي يكثر في نزلات البرد واحتقان الأنف، نرصد لكم في هذا التقرير طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة في المنزل إليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة

طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة

طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة

1 - خذ دشًا طويلًا وتنفس البخار، ويمكنك إضافة بعض الماء الدافئ في وعاء واستنشقه خلال دقائق ستتخلص من احتقان الأنف.

2 - تناول الماء والسوائل بكثرة للتقليل من المخاط ومنع التهاب الجيوب المزمن.

3 - ارفع رأسك باستخدام الوسائد ليتدفق المخاط بسهولة عبر ممرات الأنف.

4 - تناول الأطعمة الحمضية لمكافحة الالتهاب والتي تحتوي على فيتامينات.

5 - استخدام المحلول الملحي للأنف وفقًا لاستشارة طبيبك.

أبرز الأعشاب لعلاج نزلات البرد واحتقان الأنف

1 - النعناع الساخن يعد هذا المشروب من ضمن المشرولات التي ينصح تناولها مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافتها إلى الأطعمة أو شاي القرفة.

2 - الليمون الساخن ويحتوي على مضادات حيوية طبيعية ومضادات للالتهابات ويمكن إضافته إلى المشروبات الساخنة أو الباردة.

طرق التخلص من احتقان الأنف بخطوات بسيطة وطرق الوقايه

3 - مشروب الزنجبيل الذي يعد من ضمن الأعشاب المعروفة في رفع المناعة الخاصة بالجسم والعمل على ترطيب الحلق والتخلص من السعال المصاحب لنزلات البرد، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة، ويخلص الجسم أيضًا من السموم.

4 - العرقسوس ويعد هذا المشروب من المشروبات التى تتميز بقدرتها على التقليل من حدة السعال الجاف، لكنه لا ينصح به أصحاب الضغط المرتفع.

5 - اليانسون فهو من المشروبات العطرية الملطفة للحلق وينصح به في حالة الإصابة بنزلات البرد للتهدئة، فهو يحتوي على عناصر تعمل على طرد العناصر المسببة للبلغم.

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