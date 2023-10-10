الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها الحساسية والجيوب الأنفية.. أسباب انسداد الأنف عند الأطفال وكيفية علاجه

ارشيفية
ارشيفية

يعتبر انسداد الأنف من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الإنسان عند تغير الفصول المناخية، ولا يقتصر انسداد الأنف على الكبار فقط وإنما يُصيب الأطفال ايضًا، وترصد "الدستور" أسباب انسداد الأنف في السطور التالية.

 أبرز أسباب الإصابة بانسداد الأنف

الإصابة بالزكام

يعتبر الزكام من أكثر الأسباب شيوعًا لانسداد الأنف عند الأطفال، ويترافق معه أعراض أخرى مثل السعال والحمى والتهاب الحلق.

الحساسية

 يمكن أن تتسبب بعض الحساسيات مثل حساسية الغبار والحيوانات والحشرات في انسداد الأنف عند الأطفال.

التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن يتسبب التهاب الجيوب الأنفية في انسداد الأنف عند الأطفال، ويترافق معه أعراض أخرى مثل الصداع والحمى.

 احتقان الأنف بسبب العوامل البيئية

 حيث يمكن أن تتسبب بعض العوامل البيئية مثل التلوث والتدخين في احتقان الأنف عند الأطفال.

اعتلالات التنفس

 يمكن أن تتسبب بعض اعتلالات التنفس مثل تضيق الشعب الهوائية وانسداد الجيوب الأنفية في انسداد الأنف عند الأطفال.

العوامل الوراثية

 حيث يمكن أن تكون بعض الحالات الوراثية مسؤولة عن انسداد الأنف عند الأطفال، مثل الأنف الانحرافي.

التهاب الأذن

يمكن أن يتسبب التهاب الأذن في انسداد الأنف عند الأطفال، ويترافق معه أعراض أخرى مثل الألم والحمى.

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تخفيف انسداد الأنف

ويمكن تخفيف انسداد الأنف عند الأطفال من خلال بعض الإجراءات المنزلية، مثل استخدام المرطبات وإزالة الإفرازات بواسطة المصاصة الخاصة بالأطفال، وتنظيف الأنف باستخدام الماء المالح، وفي حال استمرار انسداد الأنف لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

علاج انسداد الأنف

ويمكن علاج انسداد الأنف عند الأطفال بعدة طرق، وذلك يعتمد على السبب وراء الانسداد، ومن بين الطرق العلاجية الممكنة:

استخدام المرطبات

يمكن استخدام المرطبات لترطيب الأنف وتخفيف الانسداد.

استخدام الأدوية

يمكن استخدام بعض الأدوية الموضعية مثل قطرات الأنف، والتي تساعد على تقليل احتقان الأنف وتخفيف الأعراض.

تنظيف الأنف

يمكن تنظيف الأنف باستخدام الماء المالح أو محلول ملحي، وذلك لإزالة الإفرازات وتحسين التهوية.

علاج الحساسية

 في حال كان انسداد الأنف ناتجًا عن حساسية، فقد يتم وصف أدوية مضادة للحساسية أو إجراء علاج تحسسي.

ويجب استشارة الطبيب في حال استمرار انسداد الأنف لفترة طويلة أو في حالة وجود أعراض أخرى مثل الحمى أو الصعوبة في التنفس.

الأنف إنسداد الأنف الإصابة بالزكام الحساسية التهاب الجيوب الأنفية

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