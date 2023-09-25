تزداد أعراضها في الشتاء.. ما هي حالات الإصابة بغضاريف الأنف؟

تعد الغضاريف في الأنف هي الهياكل الغضروفية الموجودة في التجويف الأنفي، وتتألف الغضاريف من الغضروف المقوس العلوي والغضروف الجانبي العلوي والغضروف الجانبي السفلي والغضروف القاعدي، وتعمل هذه الغضاريف بتعزيز ودعم هيكل الأنف وتساعد على تشكيلها.

وعندما يتعرض الجسم لتغيرات في البيئة أو المناخ، قد يحدث تأثير على غضاريف الأنف، وتزداد حجم الغضاريف في فصل الشتاء في البيئات الباردة، وتتسبب درجات الحرارة المنخفضة في انقباض الأوعية الدموية في الأنف، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم وحجم الغضاريف في الأنف، وهذا الزيادة في حجم الغضاريف قد تُسبب احتقانًا وصعوبة في التنفس.ومع ذلك، يجب أن يتم ملاحظة أن زيادة حجم الغضاريف في الأنف في فصل الشتاء هي ظاهرة طبيعية وتختلف من شخص لآخر.

وتزداد الغضاريف في الأنف أيضًا في حالات أخرى، مثل:

التهاب الجيوب الأنفية

عند إصابة الجيوب الأنفية بالتهاب، يمكن أن تتورم الغضاريف في الأنف بسبب تراكم السوائل والالتهابات.

الحساسية

عندما يتعرض الفرد لمسببات الحساسية مثل الغبار أو الحبوب أو الفطريات، يمكن أن تتورم الغضاريف في الأنف كجزء من رد الجسم على هذه المواد الضارة.

الاحتقان الوظيفي

في بعض الأحيان، يمكن أن تزداد الغضاريف في الأنف بشكل مؤقت بسبب تغيرات في الضغط الجوي، مثل ركوب الطائرات أو الغوص في الماء العميق.

من المهم أن نلاحظ أن الحجم والتورم الطبيعي للغضاريف في الأنف يختلف من شخص لآخر وقد يتأثر بالعديد من العوامل. إذا كان لديك أعراض مزعجة أو مستمرة مثل صعوبة في التنفس أو احتقان في الأنف، فإنه من الأفضل استشارة أخصائي أنف وأذن وحنجرة لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العلاج المناسب.

أسباب زيادة غضاريف الأنف

التهاب الأنف

التهاب الأنف الناتج عن العدوى الفيروسية أو البكتيرية قد يؤدي إلى تورم الأنسجة في الأنف بما في ذلك الغضاريف.

الإصابة والتلف

إصابة الأنف أو التلف الناتج عن الكدمة أو الكسر قد يؤدي إلى تورم الغضاريف في الأنف.

من المهم أن تفهم أن الزيادة في حجم الغضاريف في الأنف قد تكون نتيجة لعدة عوامل وتحتاج إلى تقييم من قبل أخصائي الأنف والأذن والحنجرة لتحديد السبب الدقيق وتوجيه العلاج المناسب.