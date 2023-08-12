طرق طبيعية للتخلص من انسداد الأنف في المنزل

يعاني البعض من أعراض انسداد الأنف بسبب تغيرات الطقس، بسبب انتفاخ في الأنسجة المبطنة، ما يسبب إزعاجا كبيرا للمرضى.

ويعتبر انسداد الأنف من ضمن أحد التهابات الجهاز التنفسي الشائعة نتيجة عدوى أو تغير الأحوال الجوية، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن الطرق الطبيعية للتخلص من انسداد الأنف في المنزل في أسرع وأسهل وقت، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للتخلص من أعراض انسداد الأنف المزعجة للوقاية من أمراض الأنف، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

تعرف على أعراض انسداد الأنف

1 - الشعور بالصداع الدائم.

2 - السعال المزمن.

3 - عدم القدرة على النوم.

4 - ضيق التنفس.

5 - الشعور بتصلب الأنف.

تعرف على الطرق الطبيعية للتخلص من انسداد الأنف

هناك العديد من الطريق التي يمكن للمريض استخدامها للتخلص من انسداد الأنف بكل سهولة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - يمكنك استخدام أسهل طريقة علاجية للقضاء على انسداد الأنف من خلال استنشاق بخار الماء.

2 - شرب الكثير من السوائل يساعد على التخلص من انسداد الأنف التي تعمل على تليين المخاط السميك الذي يسبب انسداد ممرات الأنف.

3 - استنشاق الزيوت التي تعمل على انسداد الأنف مثل (زيت النعناع - زيت الكافور - زيت إكليل الجبل - زيت الأوريجانو).

4 - كمادات المياه الدافئة من أفضل الطرق للتخلص من انسداد الأنف، والطريقة هي وضع قطعة قماش في إناء يحتوي على ماء دافئ ثم تقوم بضعها على الأنف لتهدئها.

5 - شرب المشروبات الساخنة لعلاج الأنف بالأعشاب باستخدام (مشروب الزنجبيل - النعناع الساخن - مشروب الينسون).