السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طرق طبيعية للتخلص من انسداد الأنف في المنزل

انسداد الأنف
انسداد الأنف

يعاني البعض من أعراض انسداد الأنف بسبب تغيرات الطقس، بسبب انتفاخ في الأنسجة المبطنة، ما يسبب إزعاجا كبيرا للمرضى.

ويعتبر انسداد الأنف من ضمن أحد التهابات الجهاز التنفسي الشائعة نتيجة عدوى أو تغير الأحوال الجوية، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن الطرق الطبيعية للتخلص من انسداد الأنف في المنزل في أسرع وأسهل وقت، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للتخلص من أعراض انسداد الأنف المزعجة للوقاية من أمراض الأنف، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

تعرف على أعراض انسداد الأنف

1 - الشعور بالصداع الدائم.

2 - السعال المزمن.

3 - عدم القدرة على النوم.

4 - ضيق التنفس.

5 - الشعور بتصلب الأنف.

تعرف على الطرق الطبيعية للتخلص من انسداد الأنف

هناك العديد من الطريق التي يمكن للمريض استخدامها للتخلص من انسداد الأنف بكل سهولة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - يمكنك استخدام أسهل طريقة علاجية للقضاء على انسداد الأنف من خلال استنشاق بخار الماء.

2 - شرب الكثير من السوائل يساعد على التخلص من انسداد الأنف التي تعمل على  تليين المخاط السميك الذي يسبب انسداد ممرات الأنف.

3 - استنشاق الزيوت التي تعمل على انسداد الأنف مثل (زيت النعناع - زيت الكافور - زيت إكليل الجبل - زيت الأوريجانو).

4 - كمادات المياه الدافئة من أفضل الطرق للتخلص من انسداد الأنف، والطريقة هي وضع قطعة قماش في إناء يحتوي على ماء دافئ ثم تقوم بضعها على الأنف لتهدئها.

5 - شرب المشروبات الساخنة لعلاج الأنف بالأعشاب باستخدام (مشروب الزنجبيل - النعناع الساخن - مشروب الينسون).

أعراض انسداد الانف إنسداد الأنف الأنف انسداد سبب انسداد الانف

الأكثر قراءة

موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

ظل تحت الأنقاض 3 أيام.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بينام فى الشارع بعد الزلازل"

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

بتوجيهات المحافظ.. جولات ليلية لمتابعة إنجاز المشروعات بالمنوفية

اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

"أوقاف الأقصر" تعقد الأسبوع الثقافي 21 بمسجد النور بطيبة غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين