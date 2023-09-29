أسباب انسداد الأنف الصباحي وطرق الوقاية من الأعراض

انسداد الأنف الصباحي من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها الأشخاص، وذلك مع تغير الفصول المناخية، أو نتيجة التعرض لعدوى أو الكثير من المشكلات الصحية الأخرى.

ويبحث بعض الأشخاص عبر محركات الإنترنت عن أسباب انسداد الأنف الصباحي وطرق الوقايه من الأعراض المؤلمة، وتزامنًا مع دخول فصل الشتاء يرصد موقع “الدستور” لكم في هذا التقرير اسباب انسداد الأنف الصباحي وطرق الوقايه من الأعراض المفاجئة، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

أسباب انسداد الأنف الصباحي

هناك العديد من الأسباب التي عمل على انسداد الأنف في الفترة الصباحية ويمكن علاجها بطرق سهلة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - وبر الحيوانات الأليفة

إذا كان لديك حيوان أليف في المنزل فهذا من ضمن أسباب انسداد الأنف الصباحي، وخصوصًا إذا كان لديك جيوب أنفية، لذلك تجنب النوم بجانب حيوانك الأليف.

2 - انحراف الحاجز الأنفي

يعتبر انحراف الحاجز الأنفي من أسوأ انسدادات الأنف التي يمكن أن يعاني منها الإنسان، وقد يحدث هذا الانحراف في الحاجز الأنفي نتيجة حدوث إصابة في الأنف سابقة.

3 - دخان التبغ

تعتبر الأدخنه من ضمن أسباب انسداد الأنف فهي من ضمن مهيجات الأنف التي يصعب تحملها وتسبب أيضًا احتقان الأنف مثل مرض الجزر المعدي المريئي

4 - التهاب الأنف

بسبب التهاب الأنف يحدث انسداد بدون زكام أيضًا نتيجة لوجود التهاب في الأنف، حيث يحدث تورم وانتفاخ في الأنسجة المبطنة للأنف من الداخل، مما يؤدي إلى انسداد وانغلاق الممرات الأنفية.

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طرق الوقاية من الإصابة بانسداد الأنف الصباحي

هناك بعض الطرق الصحية التي يمكنك إتباعها للوقاية من الإصابه بمرض انسداد الأنف الصباحي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - غسل الأنف

إذا كنت تعاني من انسداد الأنف الصباحي يمكنك غسل الانف بالماء الدافئ، وذلك لأن الغسل يساهم في تخفيف المخاط ومن ثم العلاج السريع.

2 - استنشاق البخار

استنشاق البخار من الطرق الفعالة للقضاء على انسداد الأنف الصباحي، وذلك من خلال الحمام الساخن أو شرب مشروب دافيء كلاهما يساعد في تخفيف المخاط ومن ثم تصريفه من الأنف وعلاج الانسداد.

3 - الأدوية الطبية

يمكنك اتباع استشارة طبيبك والحصول على الأدوية الطبية المناسبة مع مرضك.