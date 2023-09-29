في يومه العالمي.. هل النظام الغذائي الصحي كاف لقلب سليم؟.. خبراء يجيبون

يوافق اليوم 29 سبتمبر، اليوم العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والذي يهدف إلى إيلاء اهتمامًا كبيرًا بصحة قلوبنا، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسب الوفاة في العالم بسبب أمراض القلب.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" نقلا عن عدد من الخبراء المتخصصين في أرماض القلب، من المهم الحفاظ على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "الكولسترول السيئ"، حيث يمكن أن تسهم مستويات LDL-C المرتفعة في تكوين الترسبات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لحماية قلبك، من الضروري فهم ومعرفة مستويات LDL-C المستهدفة.

العلاقة بين الكوليسترول وصحة القلب

وأوضح الموقع، أن مستويات الكوليسترول تلعب دورًا مهمًا في صحة القلب، وهي مادة شمعية شبيهة بالدهون ضرورية لصنع الهرمونات وفيتامين د، ولمساعدتك على هضم الطعام، ينتج جسمك الكوليسترول وهو موجود أيضًا في مصادر قليلة من الطعام.

وتعد مشاكل الكوليسترول شائعة جدًا بين سكان جنوب آسيا بسبب المخاطر الوراثية وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية دون المستوى الأمثل، وزيادة معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، يزيد من تفاقم خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

غذاء صحي لقلب سليم

وأوضح الموقع، أن استهلاك الخضروات العضوية الخالية من الدهون لا يعني أنك قد قمت بتغطية نسبة الكوليسترول لديك، في الواقع، إدارة الكوليسترول تحتاج إلى خطة شاملة، وهو يتضمن الحفاظ على نظام غذائي متوازن، والبقاء نشيطًا بدنيًا، والالتزام بالأدوية للحفاظ على مستويات LDL-C في النطاق المستهدف.

ولفت إلى أن فهم هذا التفاعل المعقد بين الكوليسترول، وخاصة LDL-C، وأمراض القلب يؤكد أهمية الإدارة الاستباقية للتخفيف من المخاطر وحماية صحة القلب، تحدث مع طبيبك اليوم إذا كنت تعتقد أنك قد تكون معرضًا لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان.