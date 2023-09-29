يوم القلب العالمى 2023.. كيف يمكن للمياه منع أمراض القلب والأوعية الدموية؟

نعلم جميعًا أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام مفيدان لقلبنا، إلا أننا غالبًا ما نتجاهل مسألة الترطيب نحن سريعون في التفكير في تقليل تناول الأطعمة الدهنية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكننا نادرًا ما نفكر في التأثير الذي يمكن أن يحدثه تناول كمية كافية من الماء على صحة القلب والأوعية الدموية لدينا.

كيف يساعد شرب الماء قلبك:

1. يحافظ على ضغط الدم الصحي: يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ على تنظيم ضغط الدم عن طريق تعزيز حجم الدم الأمثل وتقليل الضغط على القلب، الترطيب المناسب يدعم استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، ما يسهل على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

2. يمنع الإجهاد الناجم عن الجفاف: هل تعلم أن الجفاف يمكن أن يؤدي في الواقع إلى التوتر؟، الجفاف يمكن أن يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لتدوير الدم، ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، الحل البسيط المتمثل في البقاء رطبًا يمكن أن يزيل هذه المشكلة، لأنه يضمن عدم اضطرار القلب إلى تعويض انخفاض مستويات السوائل.

3. يقلل من خطر جلطات الدم: الجفاف يزيد من سماكة الدم، ما يجعله أكثر عرضة للتجلط، عن طريق شرب كمية كافية من الماء، فإنك تساعد في الحفاظ على سيولة الدم، مما يقلل من خطر جلطات الدم الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

4. يدعم توصيل العناصر الغذائية: اتباع نظام غذائي سليم هو أمر يجب أن يتبعه الجميع، إلى جانب ذلك، تعمل العناصر الغذائية الموجودة في الماء أيضًا كحامل للعناصر الغذائية الأساسية، ما يضمن وصولها إلى القلب والأعضاء الحيوية الأخرى بكفاءة. يعد نقل المغذيات أمرًا ضروريًا لوظيفة القلب المناسبة.

5. يسهل إزالة النفايات: الترطيب الكافي يدعم الكلى في إزالة النفايات من الدم بكفاءة، عندما تتراكم النفايات في مجرى الدم، يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب، يساعد تناول الماء المناسب في الحفاظ على توازن صحي وتقليل هذا التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الماء أيضًا دورًا حاسمًا في تنظيم مستويات الصوديوم والحفاظ على صحة القلب من خلال المساعدة على توازن مستويات الصوديوم في الجسم ودعم التنظيم السليم لضغط الدم، عندما تستهلك كمية مناسبة من الماء، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على التوازن الصحيح للصوديوم في مجرى الدم، يعد هذا التوازن أمرًا حيويًا في الحفاظ على حجم السائل الصحيح داخل الخلايا وحولها وتنظيم ضغط الدم، عندما تكون رطبًا بشكل كافٍ، يمكن لجسمك أن يفرز الصوديوم الزائد بكفاءة عبر البول، ما يمنعه من التراكم في مجرى الدم.