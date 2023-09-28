في يومه العالمي.. ما سبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

يوافق الغد اليوم العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا لصحة قلوبنا ونفهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسب الوفاة في العالم بسبب أمراض القلب.

احتلت أمراض القلب المركز الأول كأحد أكبر الأسباب المؤدية للوفاة في كافة أنحاء العالم، ويعود ذلك إلى عدة عوامل مختلفة، حيث يعاني العديد من الأشخاص من أمراض القلب التي قد تؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ أو تستغرق وقتًا طويلًا حتى يتم اكتشافها، ففي السطور التالية قدم الخبراء بموقع clevelandclinic الطبي أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب من بينها:

الأمراض الوراثية:

قد يكون لدينا توارث بعض العوامل الوراثية التي تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

التدخين:

يعد التدخين من أهم العوامل المؤدية لأمراض القلب، حيث يؤثر على صحة الأوعية الدموية ويزيد من احتمالية تشكل تجاويف في الشرايين.

نمط الحياة غير الصحي:

يلعب نمط الحياة دورًا كبيرًا في الإصابة بأمراض القلب، فالتغذية السيئة وقلة ممارسة التمارين الرياضية والحياة السكانية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع مستويات الكوليسترول:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يعد عاملًا مسببًا لتكون الرواسب داخل الشرايين، مما يزيد من احتمالية حدوث انسدادات.

طرق تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب:

تغيير نمط الحياة:

يجب علينا الاهتمام بتناول غذاء صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والأطعمة المغذية، كما يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لضمان صحة القلب والأوعية الدموية.

التوقف عن التدخين:

يجب الامتناع عن التدخين بشكل كامل للحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة الرئتين والأوعية الدموية.

الحفاظ على وزن صحي:

يجب أن نتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ونتجنب السمنة، حيث يعد الوزن الزائد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مراقبة ضغط الدم:

من المهم قياس ضغط الدم بانتظام وإتباع نصائح الأطباء للحفاظ على ضغط الدم في الحدود الطبيعية.

الكشف المبكر:

يجب علينا إجراء فحوصات القلب الدورية والاستماع لنصائح الأطباء، حيث يمكن اكتشاف أمراض القلب في مراحلها المبكرة وتجنب تفاقمها.