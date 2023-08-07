عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب ونصائح لتجنبها

تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية عوامل خطر تؤثر على الصحة، ولكن هناك بعض من عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بها، ولذلك يجب التعرف عليها والحرص في التعامل وهو نقدمه لكم من خلال هذه السطور نصائح لمنع مشاكل القلب والأوعية الدموية بحسب موقع "hindustantimes".

عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية:

التدخين:

يمكن للمواد الكيميائية المتواجدة في دخان التبغ أن تدمر الأوعية الدموية وتقلل من كمية الأكسجين التي تصل لعضلات القلب، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم:

عندما تهمل نوبات ارتفاع ضغط الدم دون سيطرة عليها، فإنه يضغط على الشرايين ويضعفها بمرور الوقت، مما يزيد من احتمالية حدوث انسداد في الأعضاء الحيوية مثل الدماغ أو القلب.

الإجهاد:

يعد الإجهاد أيضًا من العوامل التي تؤثر على القلب مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.

السمنة وقلة النشاط البدني:

من عوامل الخطر البارزة لأمراض القلب والأوعية الدموية الوزن الزائد والذي يضغطً بشكل إضافي على القلب ويزيد من مستويات الكوليسترول، بينما يؤدي عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى إضعاف عضلات القلب بمرور الوقت.

النظام الغذائي غير الصحي:

يمكن لتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم في تراكم الترسبات في الشرايين ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن للأفراد اتخاذها للوقاية من هذه الأمراض والحفاظ على صحة القلب تبدأ باتباع نظام غذائي متوازن.

دمج الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في الوجبات ليساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

النشاط البدني المنتظم هو عامل رئيسي آخر في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الانخراط في أنشطة مثل المشي أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع يحسن الدورة الدموية ويقوي عضلات القلب.