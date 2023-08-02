أستاذ تغذية يكشف أهمية المياه لصحة الإنسان.. ويقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة

كشف الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، أهمية المياه بالنسبة لصحة الإنسان.

وقال خلال حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إن المياه عنصر أساسي من العناصر الغذائية الـ6 التي يجب على الإنسان الحصول عليها بكميات تتراوح من 2.5 إلى 3 لتر فى اليوم فى الأجواء العادية ولكن في الأجواء الحارة يحتاج إلى زيادة الكمية نظرا لخسارة الجسم المزيد من المياه عن طريق العرق وغيره من المخرجات.

ما هي حاجة الجسم للماء

وأوضح أن الإنسان يحتاج من نصف إلى 1.5 لتر ماء من ناحية التغذية والتي تأتي في صور كثيرة كالسوائل من العصائر أو الشاي أو غيرها من المشروبات، والـ3 لتر من المياه الباقية يتم أخذها من الطعام الذي يتم تناوله مثل الأطعمة المسلوقة والنية وغيرها.

وتابع أن جسم الإنسان البالغ يحتوي من 50 إلى 60% من الماء، و65% للطفل مما يثبت أنه عنصر هام للغاية فى تغذية الإنسان، مضيفًا أن أفضل مصدر بالنسبة للإنسان من المياه هي المياه بدون أي إضافات أو دخولها في عمليات أخرى مثل الطعام؛ حيث تعطي الجسم أملاح وفيتامينات.

أصحاب الأمراض المزمنة

ونوه أن مريض الكلى يحتاج إلى كمية أكثر بكثير عن الإنسان السليم من المياه لأنها تقوم بأخد بعض السموم الموجودة فى جسم الإنسان وإخراجها عن طريق: "العرق واليورن والبول والبراز والتنفس"، مشيرًا إلى أن جسم الإنسان يوجد به ميزان للماء يعمل على توازنها.

وأضاف أن مريض الضغط المنخفض يعاني من الأجواء الحارة بسبب فقدان الجسم كمية كبيرة من الأملاح منها الصوديم مما يحدث الشعور بالصداع الشديد وإرهاق وانخفاض ضغط الدم بشكل أكبر.