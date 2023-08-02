الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تغذية يكشف أهمية المياه لصحة الإنسان.. ويقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة

مياه
مياه

كشف الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق، أهمية المياه بالنسبة لصحة الإنسان.

وقال خلال حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، إن المياه عنصر أساسي من العناصر الغذائية الـ6 التي يجب على الإنسان الحصول عليها بكميات تتراوح من 2.5 إلى 3 لتر فى اليوم فى الأجواء العادية ولكن في الأجواء الحارة يحتاج إلى زيادة الكمية نظرا لخسارة الجسم المزيد من المياه عن طريق العرق وغيره من المخرجات.

ما هي حاجة الجسم للماء

وأوضح أن الإنسان يحتاج من نصف إلى 1.5 لتر ماء من ناحية التغذية والتي تأتي في صور كثيرة  كالسوائل من العصائر أو الشاي أو غيرها من المشروبات، والـ3 لتر من المياه الباقية يتم أخذها من الطعام الذي يتم تناوله مثل الأطعمة المسلوقة والنية وغيرها.

وتابع أن جسم الإنسان البالغ يحتوي من 50 إلى 60% من الماء، و65% للطفل مما يثبت أنه عنصر هام للغاية فى تغذية الإنسان، مضيفًا أن أفضل مصدر بالنسبة للإنسان من المياه هي المياه بدون أي إضافات أو دخولها في عمليات أخرى مثل الطعام؛ حيث تعطي الجسم أملاح وفيتامينات.

أصحاب الأمراض المزمنة

ونوه أن مريض الكلى يحتاج إلى كمية أكثر بكثير عن الإنسان السليم من المياه لأنها تقوم بأخد بعض السموم الموجودة فى جسم الإنسان وإخراجها عن طريق: "العرق واليورن والبول والبراز والتنفس"، مشيرًا إلى أن جسم الإنسان يوجد به ميزان للماء يعمل على توازنها.

وأضاف أن مريض الضغط المنخفض يعاني من الأجواء الحارة بسبب فقدان الجسم كمية كبيرة من الأملاح منها الصوديم مما يحدث الشعور بالصداع الشديد وإرهاق وانخفاض ضغط الدم بشكل أكبر.

أهمية الماء أهمية الماء للصحة الإنسان

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟