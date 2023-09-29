الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشنجات وتوقف عضلة القلب.. التحريات تكشف سبب وفاة عامل داخل مزرعة بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على  جثة عامل متوفي داخل مزرعة بقرية الترزي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكشفت التحريات الأولية، أن الوفاة نتيجة إصابته بحالة تشنجات تسببت في توقف عضلة القلب، وتم نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

 تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بالعثور على جثة عامل داخل مزرعة بقرية الترزي دائرة المركز.

 تشنجات أدت للوفاة

 انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى  "محمود. ف".، ويبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بقرية الترزي، وبسؤال شقيقه أكد أن المتوفى يعاني من إصابته بحالة تشنجات، وتبين بالفحص والتحريات أنه أصيب بحالة التشنجات في أثناء عمله، ما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته.

 تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وعدم وجود  شبهة جنائية من عدمه

الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية جثة عامل داخل مزرعة تشنجات عضلة القلب

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