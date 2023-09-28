الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة لشاب مجهول ملقاة بترعة الإسماعيلية فى الشرقية

جثة
جثة

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثة لشاب مجهولة الهوية لمواطن فى بداية الثلاثينات، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل بنطاق مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية، إخطارًا يفيد بلاغًا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لمواطن فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة  مستشفى بلبيس العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية جثة مجهولة الهوية مياه ترعة الإسماعيلية مركز بلبيس الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية

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