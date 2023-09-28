الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة في النيل بزفتي

العثور على جثة في
العثور على جثة في النيل بزفتى

تكثفت المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب طافية في نهر النيل بمدينة زفتى، واكتشف أهالي المدينة الجثة في نهر النيل أمام نادي زفتى الرياضي، مساء امس الأربعاء، وقد أظهرت الجثة علامات إصابات واضحة في الوجه والرأس. 

وفور تلقيه البلاغ، انتقل العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، برفقة الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث حيث حرف التيار الجثة لشط النيل الواقع أمام مسجد أولاد الزبير الأثري بشارع البحر.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من الأهالي لقسم الشرطة بوجود جثة طافية بنهر النيل بمدينة زفتي.

تم استدعاء وحدة الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للمساعدة في عملية استخراج الجثة التي جرفتها التيارات السريعة لنهر النيل، وبعد نجاح عملية استخراج الجثة، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق في الحادث. 

ندب فريق الطب الشرعي لفحص الجثة وتقديم تقرير مفصل عن سبب الوفاة

 تم ندب فريق الطب الشرعي لفحص الجثة وتقديم تقرير مفصل عن سبب الوفاة وتفاصيل الإصابات، في الوقت نفسه، تواصلت الأجهزة الأمنية التابعة للمباحث العامة تحرياتها وجهودها لكشف غموض الحادث والوصول إلى الجناة.

ورغم مرور وقت على اكتشاف الجثة، لا تزال الأسباب وراء هذه الجريمة غامضة، وتعمل المباحث الجنائية والجهات المعنية بكل قوة وجهد للكشف عن الجناة إن وجُدوا وتقديمهم للعدالة، وذلك لضمان سلامة المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والجهود الأمنية حتى يتم الكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتحقيق العدالة.

 

وفي سياق متصل، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالغربية جثة شاب في العقد الثاني من العمر، لقى حتفه غرقًا في الترعة المارة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات بالغربية.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بغرق شاب فى ترعة أمام قرية أكوه الحصة مركز كفر الزيات.

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