طبيب يوضح طرق التخلص من انسداد الأنف والرشح

يعاني بعض المرضى من أمراض انسداد الأنف والرشح، خصوصاً أصحاب الجيوب الأنفية؛ بسبب تغير المناخ والأحوال الجوية في الفترة الأخيرة بشكل غير متوقع.

قال الدكتور إيهاب كمال، أستاذ الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن طرق التخلص من انسداد الأنف والرشح إذا كانت الحالة صعبة فيستوجب التدخل الجراحي.

وأضاف الدكتور إيهاب كمال، خلال حديثه لـ “الدستور”، يتردد علي عيادة الأنف والأذن والحنجره كثير من المرضي ممن يعانون من أمراض متنوعه بالأنف والجيوب الأنفيه، وبعض هذه الأمراض تستوجب التدخل الجراحي الذي أصبح في الأونه الأخيره يجري باستخدام مناظير الأنف والجيوب الأنفيه، بعدما كان ذلك يتم في الماضي بالطرق التقليدية.

ولفت إلى أن استخدام المناظير جعلت جراحات الأنف والجيوب الأنفيه أكثر دقة، كذلك أدت إلى التقليل من الألم الذي قد يصاحب هذه الجراحات في فترة ما بعد العمليه، ويمكن استخدام مناظير الأنف والجيوب الأنفيه في العلاج الجراحي للعديد من الأمراض.

وأوضح أن تلك الأمراض تستدعي للتدخل الجراحي مثل لحميات الأنف والجيوب الانفيه، والتهابات الجيوب الأنفيه المزمنه، وكذلك بعض أورام الجيوب الأنفيه، وأيضا استئصال قرنيات الأنف واستعدال الحاجز الأنفي وغيرها من الأمراض، ما يساعد المرضي للتخلص من أتعابهم المختلفه مثل انسداد الانف، الرشح المستمر والصداع المزمن، ومن ضمن اسباب انسداد الأنف والرشح خلل إفرازات الغدة الدرقية، أو التهاب الأنف التحسسي، الحساسية الموسمية، أو نتيجة استخدام المريض لعقار دوائي معين.