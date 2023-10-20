استشارى يقدم نصائح مهمة لمرضى حساسية الأنف والصدر فى الخريف

قدّم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عدة نصائح مهمة في فصل الخريف لمرضى حساسية الأنف والصدر، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل بيئية تؤثر على المرضى مثل الأتربة.

وقال الحداد في حواره لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "Ten" إن الأتربة من أكبر المؤثرات على مرضى حساسية الأنف وتؤدي إلى الزكام والرشح.

وأضاف أن من أهم النصائح لمرضى حساسية الأنف والصدر تتمثل في عدم الخروج من المنزل في أوقات الأتربة والعواصف.

وتابع: "إذا اضطر المريض للخروج من المنزل عليه ارتداء الكمامة لتشكيل مانع وحائط صد قوي ضد دخول الأتربة والغبار إلى مجرى الجهاز التنفسي والرئة، وبالتالي التقليل من نوبات الزكام والأزمات الربوية".

وأردف: "يجب أيضًا العودة لاستخدام بخاخات الأنف وغسيل الأنف بمحلول الملح، واستخدام موسعات الشعب الهوائية وبخاخات الصدر والأدوية الوقائية من مضادات الحساسية خلال فصل الخريف".

أمجد الحداد: العدوى التنفسية لمريض حساسية الصدر تكون أسوأ من غيره

كما أشار إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مرضى حساسية الأنف والصدر مثل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الذي تنتج عنه عدوى تنفسية، مؤكدًا أن العدوى التنفسية لمريض حساسية الصدر تكون أسوأ من غيره.

وتابع: "بالتالي معاناة مرضى حساسية الأنف والصدر خلال فصل الخريف تكون أكثر من غيرهم بسبب التقلبات الجوية والعدوى التنفسية التي تنتشر في هذا التوقيت".