"تغلب عليه سمات الشتاء".. الأرصاد: بدأنا النصف الثاني من فصل الخريف

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ الدستور، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الخريف الذي يأخذ أغلب سمات فصل الشتاء، ويكون أغلب الأيام درجة حرارتها أقل من المعدل، ولو حدث ارتفاعات ستكون طفيفة، وليست أعلى من المعدل المتعارف عليه حاليًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين والتي من المتوقع أن يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع تشهد أمطارا متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.