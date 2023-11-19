"الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم وأمطار غزيرة ورعدية (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن هناك تساقطًا للأمطار على بعض المناطق، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية باردة محملة بكميات كبيرة من الرطوبة.

وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي أهم عنصر فيها اليوم هو تساقط الأمطار، موضحة أن كميات الأمطار اليوم ستكون من متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري تمتد إلى جنوب الوجه البحري.

وأردفت أن المحافظات المُعرضة لسقوط الأمطار اليوم الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، القاهرة الكبرى، مدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد: أجواء شتوية لطيفة خلال فترة النهار

وتابعت أن اليوم متوقع أن نشهد نشاطًا للرياح سرعته ما بين 40 و50 كم في الساعة في معظم محافظات الجمهورية، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال البحر الأحمر ومدن القناة.

وأردفت: "نشهد اليوم انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، حيث متوقع انخفاض قيم درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات مئوية، ومتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، والأجواء ستكون شتوية لطيفة خلال فترة النهار".