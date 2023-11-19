الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي، وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

وتتأثر الدول المطلة على شرق البحر المتوسط (فلسطين- الأردن- سوريا- لبنان - شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية️ على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

يبدأ تأثير المنخض الليلة (مساء السبت) على سواحلنا الشمالية الغربية واعتبارا من اليوم الأحد يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنتهى رحلته بتأثير قوى على فلسطين وبلاد الشام.

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد.