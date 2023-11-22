كيف تتخلص من مشكلة الأرق خلال فصل الشتاء فى خطوات بسيطة؟

لا يعلم كثيرون أن الأرق أحد أكثر المشكلات الصحية المرتبطة بفصل الشتاء، ونتيجة عدم معرفة التفاصيل الكاملة للأمر ينتج عنه مضاعفات كثيرة.

أشعة الشمس مهمة خلال الشتاء للتخلص من الأرق

وفقا لما جاء فى موقع "بولد سكاى"، فأن الأرق واحدة من أكثر المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص خلال فصل الشتاء، ويمكن حل تلك الأزمة من خلال الحرص على التعرض لأشعة الشمس ما لا يقل عن نصف ساعةء، فتساعد الشمس على منح الجسم هرمون الميلاتونين المسئول عن الاسترخاء والنوم.

ممارسة الرياضة قبل التوجه إلى السرير

وبحسب ما ذكره الموقع، فأن من ضمن الأمور التي تساعد على التخلص من الأرق خلال فصل الشتاء، ممارسة الرياضة، لأن ممارسة التمارين قبل التوجه إلى النوم، يساعد على الاسترخاء، ويقلل من فرص التعرض للأرق، كما أن ممارسة الرياضة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالى تعزيز القدرة على النوم الهاديء .



عدم تناول الطعام أثناء الليل

وأشار الموقع إلى أن من ضمن النصائح التي تساعد على التخلص من الأرق، عدم تناول كمات كبيرة من الطعام ليلا، فمن المعروف خلال فصل الشتاء تناول الطعام بكميات كبيرة ما يتسبب في عدم القدرة على النوم الكافي خلال الليل، فيجب الحرص على عدم تناول أطعمة خاصة أثناء الليل، ومن ضمن العادات أيضا تناول بعض المشروبات التي من شأنها تعزيز القدرة على النوم الهاديء مثل الحليب فيساعدك فى الحصول على نوم هاديء ومريح.