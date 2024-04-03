بهجة العيد| موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال به إذ يتجمع الكبار والصغار في ساحات المساجد الكبرى والباحات للشعور ببهجة العيد ومع اقتراب نهاية شهر رمضان واقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، زادت معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أنها سنة مؤكدة.

أماكن إقامة شعائر صلاة عيد الفطر 2024

سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بحسب ما أعلن الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

أما في الساحات العامة، فسيتم تنظيم صلاة العيد حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة لتحديد الساحات المخصصة لصلاة العيد.

موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة والجيزة

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية موعد إقامة صلاة العيد حسب التوقيت المحلي لبعض المحافظات وفق ما صدر عن الهيئة المصرية للمساحة:

ستكون صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل عام 2024 في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وفقًا لإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

أما في محافظة الجيزة، فسيكون موعد صلاة عيد الفطر في نفس اليوم في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

1. في محافظة الإسكندرية، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

2. في محافظة الفيوم، يحين موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

3. في محافظة الإسماعيلية، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

4. في محافظة الغربية، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

5. في محافظة بورسعيد، تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

6. في محافظة طنطا، يحين موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

سيقام صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 صباحًا، وفي محافظة الزقازيق في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

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