الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

كيف نتحرى ليلة القدر؟... دعاء النبي الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان

دعاء
دعاء

بعد انقضاء الليلة الوترية الثالثة وهي ليلة 25 من رمضان، ما زال المسلمون يتلمسون ليلة القدر وينتظرونها ويتحسبون لها  ويبحثون عبر المنصات ترديد دعاء ليلة القدر المستجاب لترديده طوال الليالي العشر الأواخر، خاصة أن الله تعالى أخفى تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لكي يبذل المؤمن جهده في طلبها، عسى وعسى أن ينال من الثواب والمغفرة في هذه الليلة المباركة.

دعاء النبي في ليلة القدر 

في ليلة القدر، علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- السيدة عائشة -رضي الله عنها- دعاءً يُكثر ترديده في تلك الليلة المباركة. وفي حديث رواها السيدة عائشة، قالت: "يا رسول الله، ماذا أدعو إذا وافقت ليلة القدر؟" فأجابها النبي -صلى الله عليه وسلم- قائلًا: "تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". يمكن للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء في أي وقت وفي جميع الأحوال.

دعاء ليلة القدر مكتوب 

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

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 (اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

علامات ليلة القدر 

أخفى الله تعالى بيان هذه الليلة المباركة عن عباده لحكم معين، فقد يكون من الأسباب أن يجتهد العباد في تحريها طوال العشر الأواخر من رمضان، ولا يقتصر اجتهادهم على ليلة واحدة بعينها. وعلى الرغم من أن ليلة القدر تمت إخفاؤها عن الأمة، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى أنها ليلة القدر.

 وهذا يعتبر بشارة عظيمة لمن قام بالعبادة والتقرب في تلك الليلة العظيمة، ولكن يجب على المؤمن أن يظن بالاحتمال دون التأكيد على أن هذه هي ليلة القدر، ومن المهم أن يظن الظن الحسن ويأمل في أن يكون قد قام بطاعة الله في تلك الليلة المباركة.

تظهر ليلة القدر علامات محددة يمكن للمؤمنين رؤيتها، حيث تظهر هذه العلامات سنويًا في شهر رمضان، وذلك بسبب تواتر الأحاديث والروايات التي تشير إليها.

كيف نتحرى ليلة القدر ؟

  • في ليلة القدر، يكون الجو معتدلًا والريح ساكنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عباس. هذه الليلة هي ليلة سمحة وطلقة، لا حارة ولا باردة، وتكون الشمس ضعيفة وحمراء في صبيحتها.
  • في هذه الليلة، تنزل الملائكة بالطمأنينة والسكينة، مما يجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة في قلبه وانشراح صدره، ويجد لذة العبادة التي لا يجدها في غيرها من الليالي.
  • وقد يحالف بعض الناس حظًا برؤية ليلة القدر في منامهم، كما حدث مع بعض الصحابة.
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