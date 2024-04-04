دعاء 25 رمضان يهتم المسلمون بقراءته، خاصة أننا في العشر الأواخر من رمضان حيث ليلة القدر، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء يوم 25 من رمضان الخميس 4-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم.

دعاء 25 من رمضان مكتوب

يا قاضيَ الحاجات، يا كاشفَ الكربات، يا مجيبَ الدعوات، يا غافر الزَّلَّات، عافنا واعفُ عنَّا، فرِّج همومنا، واشرح صدورَنا، وأصلح أحوالَنا، وحقِّق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبَنا، واجعلنا من المقبولينَ عندك في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمينَ.

دعاء ليلة القدر

اللهم انك عفو تحب العفو فاعفُ عنّا. ‏

اللهُم اجعلنا مِن الذين نالوا ما تمنّوا في ليلة القدر

اللهم افتح لدعواتنا أبواب السماء

اللهُم بلِّغنا ليلة القدر، وارزقنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا تُرد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يُسد، واكتبنا فيها من عُتقائِكَ من النَّار ووالدينا وكل من نُحبّ والمُسلمين أجمعين يا ربّ .

وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه"،

وفيها قال عز وجل:"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار"

دعاء صلاة التهجد

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ - أوْ: لا إلَهَ غَيْرُكَ).

دعاء صلاة التسابيح

فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة.