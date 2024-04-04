أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل كبسة الفريك بالدجاج في المنزل

مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان 2024، يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث سيحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

أفكار فطار رمضان 2024

في هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل كبسة الفريك بالدجاج بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل، وأفكار إفطار شهر رمضان.

طريقة عمل كبسة الفريك بالدجاج

مكونات كبسة الفريك:

الدجاج: دجاجة مقطعة 4 قطع.

الفريك 1 كوب ونصف فريك.

الماء: 3 أكواب ماء.

بصل: ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة أرباع.

الثوم: 5 فصوص ثوم.

البصل المفروم: 1 كوب بصل مفروم.

الطماطم: 1 كوب من الطماطم المفرومة.

الحبهان: 7 فصوص حبهان.

القرفة: 1 عود قرفة.

ورق اللورا: 5 ورقات لورا.

اللومي: 1 حبة لومي أسود.

بهارات الكبسة: 1 ملعقة كبيرة من بهارات كبسة.

ملح: حسب الرغبة.

فلفل أسود: حسب الرغبة.

السمن: 2 ملعقة كبيرة سمن.

معجون الطماطم: 1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

خطوات تحضير كبسة الفريك بالدجاج

الخطوة الأولى:

إفرزي الفريك من الشوائب، ثم اغسليه وانقعيه في الماء 60 دقيقة، ثم صفيه جيدًا من الماء.

الخطوة الثانية:

اغسلي الدجاج جيدًا، ثم ضعيه في القدر مع الثوم وثمرة بصل مقطعة أرباع والحبهان وورقتين غار وفلفل أسود.

الخطوة الثالثة:

غطي القدر، واتركي الدجاج على نار متوسطة 45 دقيقة حتى ينضج، ثم انتشليه من المرق.

الخطوة الرابعة:

في قدر على نار متوسطة، ضعي ملعقة كبيرة سمن، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يصفر لونه.

الخطوة الخامسة:

أضيفي عود قرفة وورقة لورا وحبة لومي أسود، ثم قلبي حتى تفوح رائحتهم، ثم أضيفي الفريك وبهارات الكبسة، وقلبيه مع البصل والبهارات خمس دقائق.

الخطوة السادسة:

ثم أضيفي الطماطم المفرومة، واتركيه على النار خمس دقائق أخرى.



الخطوة السابعة:

يضاف المرق إلى الفريك، ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي القدر، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الفريك.

الخطوة الثامنة:

اخلطي ملعقة كبيرة سمن مع ملعقة كبيرة معجون طماطم وقليل من الملح والفلفل الأسود، ثم ادهني الدجاج به، وحمريه في الفرن.

الخطوة التاسعة:

اغرفي الفريك في طبق التقديم، ثم رصي الدجاج فوقه، ثم قدمي كبسة الفريك ساخنة.