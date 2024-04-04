"اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور".. دعاء يوم 25 رمضان 2024 والأدعية المستحبة

تصدر السؤال عن دعاء يوم 25 رمضان محركات البحث في الساعات الأولى من اليوم، إذ يسعى المسلمون لاستغلال العشر الأواخر من شهر رمضان من خلال أداء الأعمال الصالحة وتكثيف الدعاء، لأن العشر الأواخر من رمضان لها أهمية كبيرة كونها أيام العتق من النار، لذا، سنستعرض أفضل صيغ الدعاء التي يمكن تكرارها في يوم 25 من رمضان، على الرغم من عدم وجود صيغة ثابتة للدعاء في هذه الليلة، إذ يدعو كل مسلم بما يحب ويتمنى، خاصة أن الدعاء هو عبادة.

دعاء يوم 25 رمضان 2024

في يوم 25 رمضان المبارك، أسأل الله أن يعينني على صيامه وقيامه، وأن يحميني من الخطايا والذنوب فيه، وأن يرزقني ذكره بشكل دائم، بتوفيقه يا هادي الضالين.

اللهم، في هذه الليلة، أسألك أن ترضى عني، وأعوذ بك من كل ما يؤذيني، وأن أكون مطيعًا لك ولا أعصيك، يا عالم بما في قلوب الناس.

اللهم، اجعلني من المتوكلين عليك، والفائزين عندك، والمقربين إليك، بفضلك يا أيها الذي تحسن الطالبون إليه.

اللهم، إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى.

أدعية مستحبة في يوم 25 رمضان 2024

- اللهم إننا نرجو في هذه الليلة رحمتك ونعوذ بك من عذابك، اللهم نسألك ألّا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين، اللهم أعنا على الذكر والشكر وحسن العبادة يا معين.

- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

فضل العشر الأواخر من رمضان

تُعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان فترة مميزة بفضلها وبركتها، حيث تتزايد الفرص للقرب من الله والتوبة والاستغفار. ففي هذه الأيام يتضاعف الأجر للأعمال الصالحة، ويحث المسلمون على زيادة العبادة والتقرب إلى الله من خلال الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقات، كما يعتبر الناس أن في هذه الأيام تتزايد البركات والخيرات، ويُشجع على التأمل في آيات الله وتذكر نعمه وبركاته على الإنسان.

من أبرز ما يميز هذه الفترة هو ليلة القدر التي تعادل ألف شهر في العبادة والأجر، فتكون فرصة عظيمة لطلب المغفرة والرحمة من الله، والتوبة والاستغفار، والسعي في الخيرات والعتق من النار.

يوم 25 رمضان.. أدعية العشر الأواخر

اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ ويوم العرض عليك اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك

اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَدًا.

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