الجمعة اليتيمة.. أصل تسمية آخر جمعة فى رمضان

يبحث الكثير من المسلمين عن أصل تسمية آخر جمعة من رمضان بـ اليتيمة، بسبب أنها آخر جمعة في شهر رمضان الكريم لعام 2024.

ولم يتبق سوى أيام بسيطة على انتهاء شهر رمضان المعظم ويحل علينا عيد الفطر المبارك لعام 2024، ويكون اليوم الجمعة الموافق 5-4-2024، هو آخر جمعة في الشهر الكريم، ويطلق عليها بالجمعة الحزينة أو جمعة الوداع.

الجمعة اليتيمة.. أصل تسمية آخر جمعة من رمضان

وجاء إطلاق اسم اليتيمة على آخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك، بهذا الاسم؛ ‏لأنها لا أخت لها بعدها في هذا الشهر أي هي آخر جمعة تمر على المؤمن في هذا الشهر قبل نهايته.

ويذكر أن سبب التسمية يعود إلى ما اعتادت عليه مصر من حضور الخلفاء والملوك والأمراء واحتفائهم بصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كعادة سجلها التاريخ الإسلامي من عصر الدولة الفاطمية وحتى بداية الجمهورية.

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