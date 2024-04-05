الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجمعة اليتيمة.. أصل تسمية آخر جمعة فى رمضان

يوم الجمعة
يوم الجمعة

يبحث الكثير من المسلمين عن أصل تسمية آخر جمعة من رمضان بـ اليتيمة، بسبب أنها آخر جمعة في شهر رمضان الكريم لعام 2024.

ولم يتبق سوى أيام بسيطة على انتهاء شهر رمضان المعظم ويحل علينا عيد الفطر المبارك لعام 2024، ويكون اليوم الجمعة الموافق 5-4-2024، هو آخر جمعة في الشهر الكريم، ويطلق عليها بالجمعة الحزينة أو جمعة الوداع.

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"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".. دعاء يوم الجمعة المستجاب

الجمعة اليتيمة.. أصل تسمية آخر جمعة من رمضان

وجاء إطلاق اسم اليتيمة على آخر يوم جمعة في شهر رمضان المبارك، بهذا الاسم؛ ‏لأنها لا أخت لها بعدها في هذا الشهر أي هي آخر جمعة تمر على المؤمن في هذا الشهر قبل نهايته.

ويذكر أن سبب التسمية يعود إلى ما اعتادت عليه مصر من حضور الخلفاء والملوك والأمراء واحتفائهم بصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كعادة سجلها التاريخ الإسلامي من عصر الدولة الفاطمية وحتى بداية الجمهورية.

أدعية مستجابة في يوم الجمعة

  • اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن ترحمني وتغفر لي، وأن ترزقني من فضلك وكرمك، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن توفقني لما تحب وترضى.
  • اللهم إني أسألك أن تيسر لي أموري، وأن تشرح لي صدري، وأن تجعلني من عبادك المخلصين، وأن تجعلني من أحب عبادك إليك.
  • اللهم إني أسألك أن تنصر دينك، وأن ترفع راية الإسلام، وأن تنصر المسلمين في كل مكان.
  • اللهم إني أسألك أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تحفظ أهلها من كل مكروه.
  • اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، أسألك أن تجعلني في هذا اليوم من عبادك الصالحين، وحفظتني من كل سوء ومكروه، ورزقتني من فضلك وكرمك، ووفقتني لما تحب وترضى.
رمضان شهر رمضان آخر جمعة جمعة يوم الجمعة إنتهاء شهر رمضان المعظم عيد الفطر المبارك

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