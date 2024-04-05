حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات.

يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت الأرصاد في بيان، من انتشار شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 20.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس يوم السبت، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحري 30 درجة والصغرى 17

السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14

جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 20

شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 18

جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 22

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وتتواصل حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع ارتقاع جديد في درجات الحرارة لتسود أجواء مستقرة تكون حارة نهارا، مائلة للاعتدال ليلا، بينما هدأت الرياح نسبيا.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

ونوهت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وأكملت أن حالة الطقس تتأثر بنشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار.

ونصحت الأرصاد بعدم الانخداع في ارتفاع الحرارة وتخفيف الملابس، حيث تشير توقعات حالة الطقس «من الأحد إلى الثلاثاء»، هكذا سيكون المواطنين على موعد مع انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وذلك بسبب نشاط الرياح.