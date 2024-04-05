الجمعة 05 أبريل 2024
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منوعات

دعاء آخر جمعة فى رمضان.. ختام مبارك ودعاء مُستجاب

دعاء
دعاء

في آخر جمعة من رمضان، يزداد شعور المؤمنين بالخشوع والرجاء، يملأ قلوبهم شجن لمفارقة هذا الشهرِ الفضيل، ويحفزهم لتكثيف دعواتهم لبلوغ رضا الله ونيل مغفرته.

فضل دعاء آخر جمعة في رمضان

وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضل دعاء آخرِ جمعة في رمضان، منها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ في الجمعةِ ساعةً لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ تعالى فيها شيئًا إلا أعطاهُ إياهُ".

كما وردت أحاديث أخرى تشير إلى فضلِ الدعاءِ في شهرِ رمضانَ بشكلٍ عامٍ، كحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاءُ في رمضانَ مُستجابٌ".

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الأدعية المستحبة في آخر جمعة في رمضان

  • الدعاء بمغفرة الذنوبِ والعتق من النارِ.
  • الدعاء بقبول الأعمالِ الصالحةِ.
  • الدعاء ببلوغِ ليلة القدرِ.
  • الدعاء بالصحة والعافية والسعة في الرزقِ.
  • الدعاء للمسلمين في جميع أنحاء العالمِ.

نصائح مهمة

  • الإخلاص لله تعالى في الدعاءِ.
  • الحضور في القلب والخشوع أثناء الدعاء.
  • التضرع والبكاء عند الدعاء.
  • الاستغفار والتوبة قبل الدعاء.
  • الدعاء بالأدعية المأثورةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
آخر جمعة من رمضان فضل دعاء آخر جمعة في رمضان

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