دعاء آخر جمعة فى رمضان.. ختام مبارك ودعاء مُستجاب

في آخر جمعة من رمضان، يزداد شعور المؤمنين بالخشوع والرجاء، يملأ قلوبهم شجن لمفارقة هذا الشهرِ الفضيل، ويحفزهم لتكثيف دعواتهم لبلوغ رضا الله ونيل مغفرته.

فضل دعاء آخر جمعة في رمضان

وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضل دعاء آخرِ جمعة في رمضان، منها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ في الجمعةِ ساعةً لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ تعالى فيها شيئًا إلا أعطاهُ إياهُ".

كما وردت أحاديث أخرى تشير إلى فضلِ الدعاءِ في شهرِ رمضانَ بشكلٍ عامٍ، كحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الدعاءُ في رمضانَ مُستجابٌ".

واقرا أيضًا:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. دعاء ليلة القدر 2024

الأدعية المستحبة في آخر جمعة في رمضان

الدعاء بمغفرة الذنوبِ والعتق من النارِ.

الدعاء بقبول الأعمالِ الصالحةِ.

الدعاء ببلوغِ ليلة القدرِ.

الدعاء بالصحة والعافية والسعة في الرزقِ.

الدعاء للمسلمين في جميع أنحاء العالمِ.

نصائح مهمة