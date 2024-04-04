اكتشف قوة البازلاء في تحسين الهضم

تعتبر البازلاء من أكثر الخصروات التي تساعد في تنظيم عمل جهاز الهضمي لمحتواها العالى من الألياف التي تساعد فى تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتمنع التعرض للإصابة بمشكلات عسر الهضم، وكذلك مشكلات سوء الهضم، الى جانب ذلك لها بعض الفوائد الأخرى، وذلك بحسب ما ذكر فى موقع "هيلث".



تناول البازلاء يساعدك على دعم جهازك المناعي بشكل فعال لأنها تحارب الإجهاد التأكسدي، وتساعد في حماية الخلايا من الجذور الحرة، وتحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية المعروفة بدورها الفعال في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، بالإضافة إلى منع بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك والقولون العصبي.

تعزز صحة الجهاز الهضمي

محتوى الألياف فى البازلاء ليس مفيدًا لصحة القلب فحسب، بل أيضًا لصحة الجهاز الهضمي، والألياف عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم تدعم انتظام الجهاز الهضمي. هناك نوعان من الألياف: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، النوع غير القابل للذوبان هو الأكثر وفرة في الخضروات يساعد هذا النوع من الألياف في الحفاظ على حركة الأشياء عبر نظامك ويضيف حجمًا إلى البراز لمنع الإمساك أو علاجه.



تناول ما يكفي من الألياف الغذائية يدعم أيضًا ميكروبيوم الأمعاء الصحي، عندما تدخل الألياف إلى الجهاز الهضمي، فإنها تساعد على إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تدعم صحتنا العامة.

كما أن البازلاء لها خصائص مضادة للأكسدة وبالتالى تساعد فى تعزيز عمل الجهاز المناعي الى جانب ذلك لها دور فعال فى العمل على التخلص من الاصابة بالالتهابات، كما يساعد فى نضارة البشرة لما تحتويه من كولاجين طبيعي للبشرة، الى جانب ذلك لها دور فعال فى التخلص من مشكلة الانيميا.