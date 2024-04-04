دماء وأشلاء على الأسفلت.. تهور السائقين يودى بحياة الأبرياء

يبدو أن تهور السائقين في القيادة وباء لن ينتهي، وللأسف يسفر عن وفيات ومصابين وأضرار اجتماعية ونفسية لذوي الضحايا وكل من يشاهد الحوادث التي تنجم عن ذلك التهور.

سباق سيارات متهور

آخر هذه الحوادث البشعة، راحت ضحيتها تسنيم عزت التي تخرجت منذ عدة أشهر من كلية الطب البيطري، وكما أطلق عليها أصدقاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي "عروس الجنة".

تعرضت تسنيم عزت لحادث مرعب حول جسدها إلى أشلاء، بعدما أطاح بها قائد سيارة متهور كان يخوص سباق سيارات، في شارع التسعين بالتجمع الخامس، لترقد في غيبوبة داخل مستشفى لأكثر من شهر ونصف الشهر حتى فاضت روحها إلى بارئها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم حاول الهرب، لكن بعض المارة لحقوا به بسياراتهم، وأبلغوا الشرطة، وأن صديقًا لوالده حضر إلى المستشفى حيث تم نقل الفتاة، وقال إنه متكفل بعلاجها "عشان المحضر يتقفل"، ثم لم يدفع شيئًا، حتى حضرت أسرة الشاب، ودفعت 100 ألف جنيه، وقالت لأسرة الفتاة إنها غير مستعدة لدفع أية مبالغ أخرى، ما اضطرهم لنقلها إلى معهد ناصر.

وتضمن التقرير الطبي الخاص بالطالبة الضحية، أنها أصيبت بكسور متفرقة في الجسم، وكسر في قاع الجمجمة، وکسر بالفك والحاجز الأنفي، وإصابة بالرئة، وكسر بعظمة الفخذ اليمنى، وكسر بالحوض، مع فقدان بالوعي، وحدوث تشنجات مع نزيف بالخلايا الجذعية بالمخ، وأنه تم إجراء علاج بالخلايا الجذعية بالمخ، وتحاليل كاملة، وأشعات على المخ والرئة والعظام، كما تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

دهس أسرة كاملة

وبالأمس، دهس سائق متهور أبًا وابنتيه أمام مول في التجمع الخامس، وهرب خوفًا من المارة الذين تجمعوا حول المصابين في محاولة إنقاذهم.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا بمصادمة ومصابين أمام أحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور حارس عقار وزوجته ونجلتيهما، بهم إصابات متفرقة بالجسم الطريق محل البلاغ، اصطدمت بهم سيارة ولاذ قائدها بالفرار.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالانصراف من محل البلاغ خشية تعدي المارة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.