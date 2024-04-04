الخميس 04 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 24 وأبرزها أحداثها

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

انتهت الحلقة 24 من مسلسل المعلم على نهاية مشوقة، إذ استطاع مصطفى شعبان أن يحصل على فيلا أحمد بدير الذي يجسد دور “الجنتل” وذلك بعد إخفائه المواد المخدرة التي تخص الجنتل وشداد ومساومتهم عليها مما دفعه لعمل وصية بعد وفاة زمزم زوجته.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 24

وتعاد الحلقة 24 من مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

"المعلم" أداء مؤثر يثير مشاعر جمهور السوشيال ميديا

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 24

ووقعت أحداث عدة خلال الحلقة 24 من مسلسل المعلم منها سيطرت حالة من الحزن على أبطال مسلسل المعلم بعد وفاة سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، إذ كانت مريضة بسرطان في الدم وتخفي عليهم حتى تدهورت حالتها وتوفت.

مسلسل "المعلم" الحلقة 24.. تعرف على وصية مصطفى شعبان بعد وفاة زمزم

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 25

من المقرر أن تعرض الحلقة 25 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وظهر حسن ابنها وهو يبكي برفقة الفنانة هاجر أحمد التي تجسد دور صديقتها دهب، وقال لهم: "هي ماما فين؟ هي ماما مش هترجع تاني؟ أنا مش هأكل إلا لما ترجع تاني هي قالتلي أنها هتفضل معايا على طول".

ثم يظهر الفنان مصطفى شعبان وهو في المقابر يبكي ويودع زمزم، ويقرأ لها القرآن، وقال لها: "سامحيني يوم ما فتحت الحصالة ملحقتيش تسمعي لكن أنا بحبك وكنتي في ضهري وسندي طول الوقت وعمري ما هنساكي أبدًا". 

لتنطلق أغنية: "فاكرك بكل خير إنتي يا وش الخير شلتيني في نن عينك وفي قلبك الكبير ياللي مهما قلت فيكي الكلام مش هيكفيكي بعد منك أها يا غالية الحياة فرقت كتير"، ويستمر الأبطال في البكاء عليها.

وواجه المعلم زهران صاحب بضاعة المخدرات التي بحوزة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، في المقابر حين كان الأخير يزور زوجته، وطالبه باسترداد البضاعة الخاصة به وهدده بالقتل وأن يدفنه بجانب زوجته.

"المعلم" أداء مؤثر يثير مشاعر جمهور السوشيال ميديا

مسلسل "المعلم" الحلقة 24.. تعرف على وصية مصطفى شعبان بعد وفاة زمزم

مسلسل المعلم الحلقة 24.. المواجهة الأولى بين المعلم زهران ومصطفى شعبان

مسلسل المعلم.. حالة حزن تسيطر على أبطال بعد وفاة سهر الصايغ بأحداث الحلقة 24

وقال المعلم زهران: "قلت من الواجب أجي أعزيك بنفسي شد حيلك، وأنت كمان لازم تشكر سعي، وتجيب من الآخر، أنا المعلم زهران صاحب البضاعة اللي عندك وتلزمني، شكلك كويس خسارة في الموت، والدم في كارنا مفيش أسهل منه مش عايز أيتم ابنك بعد وفاة أمه".

فرد عليه شعبان: "لو فاكر أن التهديد بيجيب معايا تبقى راجل طيب، لو فاكر أن عندي حاجة أخسرها تبقى غلطان، العقل بيقول أنك ترجع لورا وتسمع شروطي الأول، عايز أعرف مين حط السمك في عربية أبويا، وإحنا في ترب يا باشا يعني الغني جنب الفقير والظالم جنب المظلوم والفاجر جنب التاجر".

ليرد عليه زهران: "سلمني بضاعتي وأوعدك هقول مين عمل كدة في أبوك"، إلا أن شعبان رفض: "توعدني وعد إيه يا باشا اللي أخده من تاجر مخدرات أنا اللي عندي قلته بالإذن".

ثم يظهر اللواء شوقي ويقول له: "متمشيش في السكة دي يا معلم"، ليرد عليه: "أنا نويت أجيب أخرها اللي قدامك دا بقى تاجر مخدرات مش معلم أرزقي، اللي جاي خراب يعني عليا وعلى أعدائي".

كما استطاع مصطفى شعبان أن يحصل على فيلا أحمد بدير الذي يجسد دور “الجنتل” وذلك بعد إخفائه المواد المخدرة التي تخص الجنتل وشداد ومساومتهم عليها مما دفعه لعمل وصية بعد وفاة زمزم زوجته.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 23

وقام “الجنتل” بحزم أمتعته هو وأسرته تنفيذًا لشروط مصطفى شعبان حتى يحصل على المخدرات، إلا أن ابنه منذر رياحنة الذي يجسد دور عنتر قال له: "أنا مش هسمح أن الواد دا يخطي هنا ومش هيأخد المحلات بتاعتنا".

وفي مشهد النهاية، يظهر شعبان وهو يأخذ عمه وشقيقته وزوجها من أجل الانتقال للفيلا، ويعطي أسما صديقة زمزم مفتاح الصيدلية ويقول لها في الوصية: "من بكرة تفتحي الصيدلية وكل حاجة تمشي زي ما كانت زمزم موجودة، والإيراد بعد ما تأخدي حقك ومرتبك منه تطلعي أدوية صدقة للمرضى على روح زمزم".

 

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

مسلسل المعلم نهاية مشوقة في الحلقة 22.. والد سهر الصايغ يخطط لقتل "قلاش"

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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