الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 2 .. "زمزم" تنهار بالبكاء بعد إصابتها بالسرطان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أحداث متصاعدة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي يُعرض عبر شاشة قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المتنوع الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وشهدت احداث مسلسل المعلم الحلقة 2 ، بكاء "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".

 

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 2 تظهر "زمزم" وهي تجلس تحت أحد الكباري، ويدور بينها وبين نجلها "حسن" حوار إنساني، ويسألها عن سبب بكائها وماذا أخبرها الطبيب، لترد عليه قائلة: "قالي إن مش هعرف أخلف تاني ومش هعرف أجيبلك أخت تانية.. مش انت كان نفسك في أخت؟"، ويرد عليها: "أنتي أختي يا زمزم ومتعيطيش".

 

وتظل "زمزم" تبكي وتصرخ وتقول: "أنا ممكن أسافر يا حسن عند ربنا، ولو سافرت متزعلش مني وأوعى تنساني يا حسن وابقى تعالى زورني".

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قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

تعرض شبكة قنوات، بجانب منصة WATCH IT الرقمية، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

 

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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