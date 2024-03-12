مسلسل المعلم الحلقة 2.. مصطفى شعبان يكتشف إصابة زوجته بالسرطان

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاجرة بين المعلم" مصطفى شعبان، ومنذر ريحانة، وتشاجرا بالأسلحة البيضاء، داخل شادر السمك، وسط كبار التجار.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 2

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المعلم، عودة "المعلم حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون بعد غياب عن ميناء الأتكة، حيثُ تجارة السمك، وكان في استقباله تجار الأسماك، وأخبرهم بأن نجله (مصطفى شعبان) سيكون كبير السوق، مرددًا "أنا شوفت ابني كبير السوق في الرؤية".

تفاصيل احداث مسلسل المعلم

وبكت "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ زوجة شعبان، بعد أن أخبرتها الطبيبة بإصابتها بمرض السرطان، لتتركها وتذهب باكية ومعها نجلها "حسن".

وتظهر "زمزم" خلال احدث مسلسل المعلم الحلقة 2 وهي تجلس تحت أحد الكباري، ويدور بينها وبين نجلها "حسن" حوار إنساني، ويسألها عن سبب بكائها وماذا أخبرها الطبيب، لترد عليه قائلة: "قالي إن مش هعرف أخلف تاني ومش هعرف أجيبلك أخت تانية.. مش انت كان نفسك في أخت؟"، ويرد عليها: "أنتي أختي يا زمزم ومتعيطيش". وتظل "زمزم" تبكي وتصرخ وتقول: "أنا ممكن أسافر يا حسن عند ربنا، ولو سافرت متزعلش مني وأوعى تنساني يا حسن وابقى تعالى زورني".

غناء شعبان

وظهر النجم مصطفى شعبان خلال احدث مسلسل المعلم الحلقة 2 وهو يتوسط تجار السمك في الشادر، ويقومون بالغناء وبجانبه والده الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون، وبدأوا جميعًا في الغناء لأحد الأناشيد الدينية والترديد خلف شعبان.

وغنى شعبان قائلًا: "ست يا فاطمة يا نبوية يا أم الحنان والحنية، نظرة ومدد يا أما هدية، صلوا عليه، روح يا نسيم للنبي قوله حامد منمش الليل كله مستحمل الحب وذله"، وظهر أحد أعدائه من تجار السمك وهو يقول: "ناس ليهم الغلب وناس ليها الغناء".

الاعتداء على رحمة

كما تعرضت النجمة رحمة أحمد خلال احدث مسلسل المعلم الحلقة 2، التي تجسد دور ابنه أحد تجار السمك في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، للاعتداء من قبل شقيقها "منعم" الذي يجسد دور مدمن للمخدرات.

وطلب منعم من منذر رياحنة الذي يجسد دور تاجر السمك العدو للنجم شعبان، أن يعطيه المخدرات إلا أن الأخير رفض، فذهب إلى شقيقته الفنانة "رحمة أحمد" وقام بالاعتداء عليها ومحاولة سرقة الذهب الذي تركته لها والدتها وأموال محل والدها.

وقالت له: "ليه كدة يا منعم دا أنا قلت أبويا عنده حق أن جاب لي أخ ولد يسندني في الدنيا دي تقوم تتهجم عليا، وعايز كمان تسرق دهبي عشان المخدرات اللي بتأخدها دي مش فلوسك دا تعبي".

وتدخل هنا النجم مصطفى شعبان وطلب له مصحة علاج الإدمان، واستجاب منعم وذهب معهم إلى المصحة من أجل العلاج والإقلاع عن الإدمان بشكل كامل، في وقت رفضت فيه والدته دفع مصاريف المصحة.

شبكة مخدرات

ويدير أحمد بدير، الذي يجسد دور أحد أكبر تجار السمك باسم "الجنتل" في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، شبكة خفية لتجارة المخدرات داخل سوق السمك.

وينضم إلى تلك الشبكة الفنانة سلوى خطاب ومنذر رياحنة وانتصار، إذ يقومون بإخفاء المخدرات داخل شحنات السمك، وإدخالها إلى المحافظات في مصر ومن تقسيم نسبة الربح عليهم بعد إتمام الصفقات.

وظهر بدير ومعه تلك المجموعة وهم يقسمون نسبة كلًا منهم من تجارة المخدرات الخفية التي يديرونها داخل سوق السمك، وقال لهم: "كلها تجارة سمك بقى أو غيره المهم تجيب فلوس، كل واحد فيهم هيأخد نسبة 10%".

وحذرته النجمة سلوى الخطاب من الانتشار في تلك التجارة داخل سوق السمك، حتى لا يعلم بها "المعلم" مصطفى شعبان، إلا أن منذر رياحنة تعود بالخلاص منه في السوق، لتقول له انتصار: "بلاش دم علم عليه بس قولتلك قبل كدة يد تدبح ويد تسبح".

ويرد عليها منذر بأنه سينتقم دون أن يترك ورائه أي دليل للشك، للتخلص من شعبان الذي يعيق تلك التجارة المحرمة داخل السوق.

وفي نهاية الحلقة اكتشف شعبان مرض زوجته سهر الصايغ بالسرطان في الدم، وانتهت وهو يمسك التحاليل ويقول لها: "بتخبي عليا ليه يا زمزم دا أنا جوزك".