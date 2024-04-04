"شل" و"بتروناس" ترصدان 575 مليون دولار لحفر 6 آبار غاز غرب الدلتا

استعرض المهندس محمد سمير، رئيس شركة رشيد والبرلس، موقف تطوير استراتيجية الأعمال فيها التى تضمنت القيم الأساسية واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة بها وتحقيقها أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل بدون إصابات ووقت ضائع، وتحقيق متوسط إنتاج خلال العام بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بزيادة أكثر من 107% وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يوميًا خلال العام.

غاز البرلس

وفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، وخاصة حقول (المرحلة 9- ب) التى تسهم مساهمة أساسية في الإنتاج، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطى واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضًا التخطيط لحفرها بداية العام الحالى.

وأضاف “سمير” أنه في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية، وتم التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التى تشمل أيضًا ثلاث آبار بنفس المبدأ التنموى للمرحلة العاشرة، وتم إجراء تقييم حجمى لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضًا جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة، حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار، ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالى حوالى 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يوميًا.