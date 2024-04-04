العمل يجرى على قدم وساق.. موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

كُشف، خلال اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم الخميس، عن آخر تطورات الموقف بشأن العمل في المتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، شهد الاجتماع متابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف تمهيدًا لجاهزية هذا الصرح الحضاري للافتتاح الفعلي في أقرب وقت.

استكمال الأعمال بالمتحف

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استعراض موقف استكمال الأعمال بعدد من مكونات المتحف، من بينها متحف مراكب الشمس، حيث تم تركيب جميع التماثيل الخارجية به، وجارٍ إتمام تركيب الأرضيات الرخامية وانتهاء اختبارات الأنظمة والإضاءة.

ولفت متحدث الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالقاعات الرئيسية بالمتحف؛ فتم انتهاء تركيب الجانب الأكبر من وحدات العرض (الفتارين)، عدا القطع التي سيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة، وموقف استكمال أعمال تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ورفع كفاءة واجهات المباني المحيطة، والتي تقع في مسارات الطرق المؤدية للمتحف، وكذا موقف تطوير منافذ الدخول واستقبال الزائرين.