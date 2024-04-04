السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

أكد محمود الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن جميع السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي آمن لكل المنتجات والسلع الاستراتيجية، وأن السكر مطروح بكميات كبيرة بجميع منافذ الشركة بسعر 27 جنيهًا، بالإضافة لوجود كعك العيد ومنتجات الكعك والبيتى فور والبسكويت بأسعار تناسب المواطنين.

توفير جميع المنتجات

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير جميع المنتجات الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة تيسيرًا على المواطنين.

وطمأن المصيلحي المواطنين على توافر السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث تزداد معدلات الاستهلاك قائلًا: “جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدة أشهر مقبلة”.