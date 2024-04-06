مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يجهض مخططات برزك أوميد وينصب الهادى وريثا

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، وبعد أن اطمئن حسن الصباح على أن هناك وريثا آخر ــ من زوجته بدر البدور ــ عليى قلعته آلموت غير ولديه الحسين الذي قتله والهادي الذي خالفه وشرب الخمر، يعود إلى قلعة آلموت بحيلة ذكية أجهضت مخطط تابعه برزك أوميد للاستيلاء على القلعة.

حسن الصباح يرسل رجل ليموت بدلا منه

فخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وبحدسه ومعرفته الجيدة بتابعه برزك أوميد ومطامعه في أن يستولي على القلعة ويسيطر على أتباعه ويقتله، يلجأ الصباح في طريق عودته لقلعة آلموت إلي الحيلة فيختار رجل يتبادل معه ملابسه، ويمنحه كيس من الذهب، ليرسله إلي قلعة آلموت ليتلقي سهام الموت بدلا عنه، لعلمه المسبق بما أمر به برزك أوميد لحراس القلعة بقتل من يقترب منها ويدعي أنه حسن الصباح، وهو ما حدث بالفعل، وإن كان الصباح قد أقنع الرجل بأنه سيقابل حسن الصباح شخصيا والذي سيجزل له العطايا ويكرمه ومن ثم يطلق سراحه، ومع أطماع الرجل ينفذ ما أمره به الصباح فيقتل أمام أبواب القلعة بعدما نادي حراسها وأنه حسن الصباح.

حسن الصباح في مخدع برزك أوميد

بعدما تنجح خطة الصباح في إجهاض أطماع تابعه برزك أوميد في السيطرة علي القلعة والتخلص منه بقتله، يتسلل إلي مخدع برزك أوميد في الوقت الذي قتل فيه الرجل الذي أرسله. يستيقظ برزك فزعا علي وجود الصباح في مخدعه، لكن الصباح لا يظهر له أنه كشف خطته لقتله، بل يأمره بأن يخبر أتباعه في القلعة: "قوم عشان في رحلة روحية مهمة لازم المؤمنين يعرفوها وفي رسايل عظيمة من السما بتبشر بملاك جديد لقلعة آلموت".

الصباح ينصب ابنه الهادي شيخا للقلعة

وفي مسلسل الحشاشين، يستكمل حسن الصباح خطته للقضاء علي تابعه برزك أوميد بتنصيب ابنه الهادي شيخا لقلعة آلموت، ويذهب إليه في محبسه ويخرجه بعد أن يخبره عن الأسباب التي دعته للتعامل معه بهذه القسوة: أنا عملت كده عشان بحبك، عشان تقدر تشيل وتستحمل اللي جاي، جبروتي عين المحبة وقسوتي رحمة، أجهز واغتسل، وكل وأشرب، بكرة اليوم الأهم في حياة مولاي الهادي ابن حسن الصباح.

ويخطب حسن الصباح في أتابعه خلال إعلانه لتنصيب ابنه الهادي شيخا لقلعة الجبل، قائلا: “سر حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة في روح وقلب وصدر مولاي الهادي بن حسن الصباح، فأنا قدامكم بأعلنه وريثي وصاحب مكاني ومكانتي وصاحب مفتاح الجنة من بعدي، له السيادة التامة والنور الأبهر، ولقد رأيت منه العجائب، ورأيت الملائكة تسلم عليه وتلقبه العلم، ولقد أخبرت من مولانا عليه السلام أنه الإمام من بعدي، عليكم له الطاعة التامة في كل شأن من شئون دنياكم ودينكم من الآن وإلي ما شاء الله له من العمر قوموا وبايعوا أميركم. ويكون برزك أوميد أول المبايعين والمقسم على البيعة للهادي”.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وتعرض الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه، جيهان الشماشرجي في دور زوجة السلطان باركياروق.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين