مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح يعود للقلعة بعد تأكده من حمل بدر البدور

ما أن تخبر بدر البدور حسن الصباح بأمر حملها، وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، حتي يكشف لها عن شخصيته الحقيقية.

حسن الصباح يكشف لبدر البدور عن شخصيته

عندما تتأكد ابنة الراعي بدر البدور وزوجة حسن الصباح الثانية من حملها، تخبره بالأمر وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، ما أن يسمع منها حسن الصباح بأمر هذا الحمل حتى يكشف لها عن شخصيته الحقيقية وأنه حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة ومالك وحاكم قلعة آلموت.

يقول الصباح لبدر البدور عندما تعلمه بخبر حملها: أريده صبي قوي، الآن آن أوان العودة إلى القلعة، وأنت تبقي هنا، دلوقتي أرجع القلعة، وابنك هايكون إمام للدنيا كلها، وعندما تتعجب بدر البدور وأنها لا تفهم ما يعنيه يستدرك الصباح: تولدي وتربيه في الصحرا أنه يكون صبي قوي ومقاتل، وأول ما يتم سن الرجولة ترسليه قلعة آلموت ومعاه الخاتم ده سواء كنت حي أو شهيد، ويخلع خاتمه ويعطيه لبدر البدور.

يبث حسن الصباح الطمأنينة في نفس زوجته بدر البدور: متقلقيش مش هانخلي عنك المال هايوصل لحد عندك، فتعترض بدر البدور: ده جنون، فيجيبها الصباح: ده مش جنون، ده مستقبل أنا شايفه. تطلب بدر البدور من الصباح أن يصطحبها معه إلى القلعة فهي زوجته، فيرد عليها: زوجتي هي دنيا زاد، أنت أم الصبي وبس، احفظي السر والأمانة.

ويتركها عائدا إلى القلعة بعد أن نفذ مهمته وهي أن يجيء لهذا العالم بوريث آخر له فماذا يحضر لابنه الهادي؟ الذي عاقبه بالحبس إثر شربه الخمر، وقتل ابنه الأكبر الحسين، فهل سيقتل حسن الصباح ولده الهادي أيضا بعدما تأكد من وجود ابن له من بدر البدور؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل الحشاشين القادمة.

موعد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وتعرض الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي ــ أحمد عبد الوهاب، عمر الشناوي ــ نضال الشافعي ــ محمد نجاتي وغيرهم.