مسلسل صدفة الحلقة 26.. هل ستنجح ريهام حجاج في مساعدة ابن شقيقتها؟

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة باقي أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج"، ويأتي موعد إعادة العمل في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي، فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة الحلقة 26.. هل ستنجح ريهام حجاج في مساعدة أبن شقيقتها؟

قررت جارة ريهام حجاج، اقتحام منزلها ومنزل شقيقتها بصحبة بعض الرجال من الجيران، حتى تصطحب معها "صاصا" زوجها.

- أحرج "صاصا" صدفة ووالدته بعد أن أخبرت ريهام حجاج زوجته "نوجا" بأنه سيطلقها أمام الجميع، وتمسك بزوجته.

- قامت "نوجا" بتوجيه الاتهامات لـ "صدفة" والخوض في سمعتها أما الجميع.

- أخبرت "صدفة" شقيقتها "حنان" البحث عن زوج "نوجا" القديم وكشف حقيقتها أمام "صاصا".

يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 26

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.