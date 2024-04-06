يترقب محبي الأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين والذي تصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته يوم 16 رمضان 2024 حيث يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين



ننشر موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين والذي يعرض في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل فيما تعرض الحلقة الثانية عشر المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يعرض على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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