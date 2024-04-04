مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة

يتأهب متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين استطاع عماد والذي يقوم بدوره الفنان إسلام حافظ، الوصول لعنوان الممرضة زينب والتي كانت موجودة أثناء ولادة عمر ابن مروان وليلى، وبمجرد وصول مروان لها وبالحديث معاها ظهر بعض الأشخاص الذين ظنوا أنه يقوم بمعاكستها وقاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد.

كما يتعرض لمروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين للعديد من الازمات والمشاكل في عمله بسبب تركيزه في البحث عن ابنه الحقيقي، حتى تم سحب أكبر مشروع لديه بسبب عدم التزامه بمواعيد التسليم، وذلك تزامنًا مع ترقية ليلى التي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، ذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان في الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة العاشرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة WATCH IT.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة وﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.