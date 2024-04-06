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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 26

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 26.. ينتظر ملايين المشاهدين أمام الشاشات في مصر والعالم العربي موعد عرض الحلقات التي لم يتمكنوا من مشاهدتها أثناء العرض الأول لمتابعة الأحداث بعد التصاعد الكبير الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وذلك بعد القاء القبض على مختار ابو المجد - خالد النبوي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 26 

يأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 26 تمام الساعة العاشرة والربع صباحا على قناة دي إم سي، فيما تعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا حيث يستعد ملايين المشاهدين أمام الشاشات والمنصات لمتابعة أحداث المسلسل التى شهدت أحداث درامية مثيرة بعد إلقاء القبض على مختار أبو المجد - خالد النبوي، وتوجيه إليه مجموعة كبيرة من التهم والتحقيق معه داخل النيابة.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 26

شكلت أحداث الحلقة 26 من المسلسل صدمة للجمهور، إذ تم القبض على مختار أبو المجد - خالد النبوي، من داخل مقر عمله، وظهر خلال الحلقة عمر الشناوي فى دور وكيل النيابة خالد حسين الذي يقوم بالتحقيق مع مختار أبو المجد، فى عدة تهم موجهة إليه من مجموعة من المصريين والأجانب وعدد من السفارات ومراسلات دبلوماسية على أعلى مستوى واتهام مختار ببيع المخدرات وتسجيل الدعارة وطعن فى أوراق شركته الرسمية والتهرب الضريبي وتحايلات مالية ونصب على مجموعة كبيرة من السياح. 

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 27

وفى سياق متصل ينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم مشاهدة الأحداث الجديدة خلال الحلقة 27، اليوم السبت، والتي تعرض يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it الرقمية في تمام الساعة 06.05 مساء.


مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

يترقب ملايين المشاهدين أحداث الحلقة السابعة والعشرون من إمبراطورية ميم، وذلك من خلال عدة قنوات عارضة خلال شهر رمضان المبارك، وحصريا عبر قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it طوال اليوم.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل خالد النبوي إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية التى تخص مختلف الأعمار داخل الأسرة وتضم حلقات العمل 30 حلقة تبرز كيفية معاملة الآباء مع الابناء خاصة فى سن المراهقة والأطفال، والعمل مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

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ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل انتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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