السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 11

مسلسل جودر
مسلسل جودر

ارتفع البحث عن موعد إعادة مسلسل جودر لـ  ياسر جلال  الحلقة 11 عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية  وذلك مع تصاعد الأحداث حيث سافر جودر إلى بحيرة قارون لصيد الأسماك وقابل شيخين مغاربة غربين الأطوار.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 11

موعد إعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 11 محور اهتمام الكثرين من عشاق مسلسل ألف ليلة وليلة حيث يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مسلسل جودر ملخص أحداث الحلقة 11

شهدت بداية الحلقة الحادية عشر من مسلسل ألف ليلة وليلة جودر حوار داخل القصر بين شهرذاد والملك شهريار والرسام الملكي بالقصر حيث يقوم الرسام بعمل لوحة للملك شهريار وهو يصارع أحد الأسود.

وتتدخل شهرذاد في الحوار وتبلغ الملك بأن القوة مش هى مصارعة الأسود ولكن القوة في البساطة مما جعلته يغير فكرة عن صورة الجدارية العظيمة.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الثانية عشر، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يتم عرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 8:50 دقيقة مساءا.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل "جودر" الحلقة 11.. حكاية 200 دينار وغرق شخصين وخطة فتح الكهف

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

ابطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل ألف ليلية وليلة جودر وهم:-

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

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