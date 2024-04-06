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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 26.. إهانة علي السويركي لوالدته

حق عرب
حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 26.. إهانة علي السويركي لوالدته 

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 26 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية حيث شهدت الحلقة أحداث كثيرة تميل إلى الدراما وإظهار المشاعر سواء حب السويركي لانغام أو مشاعر الامومة بين علي السويركي ووالدته.

وتعرض إعادة الحلقة 26 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 26

وشهدت الحلقة 26 اعتراف والدة “عرب” بنيتها حضور حفل زفاف “علي”، في حين يبلغها “السويركي” بغضبه من شقيقه بعد قيامه ببيع نصيبه في المنزل لـ"رباح".

ويطرد علي السويركي والدته من حفل زفافه، استجابًة لطلب والد عروسته، لتدخل في نوبه بكاء وانهيار أمام الفيلا، وتتصل بـ"عرب" وتبلغه بالإهانة التي تعرضت لها فيقرر الانتقام لها.

تفاصيل الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب 

وتتواصل الاحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الاثار الا ان شقيقه الذي يجسد شخصيته احمد صيام،  يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه الا انه يرفض ويهددها بالقتل اذا تحدثت في هذا الموضوع.

وكانت قد شهدت الحلقة 25 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، اشتباك بين عرب السويركي ورياح أبو الدهب، بسبب شراءه نصيب علي السويركي شقيقه في منزل والدهما.

وتوعد الطرفين كلا منهما الآخر بالانتقام ودخول تحدي كبير بينهما بشأن المنزل.

كما شهدت الحلقة افتتاح عرب السويركي لمعرضه الجديد مع شركاءه الجياشين.

وشهدت الحلقة مواجهة ناريه بين عرب السويركي وعبد ربه، وأكد الاول على انتقامه منه على ما بدر منه أوقات ضعفه.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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