مسلسل "جودر" الحلقة 11.. حكاية 200 دينار وغرق شخصين وخطة فتح الكهف

مسلسل جودر الحلقة 11.. يخوض فيها جودر تجربة خيالية عقب دمار كل تجارته وسعيه للرزق، وقلة الرزق دفعت جودر لحالة من الحزن ليقرر الذهاب إلى بحيرة قارون ألكي يستجيب إلى كلام الصياد الذي نصحه بالذهاب إلى بحيرة قارون، وسيجد الكثير من السمك ليصطاده.

أحداث مسلسل جودر الحلقة 11

تستكمل الحلقة بظهور وذهاب جودر إلى البحيرة ليفاجئ بمجيء أحد الأشخاص عبد الصمد «محمد الصاوي» على الخيل، ويطلب منه أن يربطه ويلقي به في البحيرة، وإذا عاش سيكشف له السر وإذا توفي نصحه بالذهاب إلى التاجر المغربي عبد الرحيم "فتوح أحمد" ليسلمه الخيل ويتقاضى ١٠٠ دينار ذهب، على شرط أن يعود للبحيرة اليوم الثاني.

و يفاجئ جودر، بشخص آخر يطلب منه نفس الطلب ويتقاضى 1٠٠ دينار ذهب الأخرى، وهذا المخطط قام به "أحمد بدير" فهو الذى أرسل له الصياد في البداية بسبب أن جودر الآن مهيأ لفك المرصد الخاص بالكهف والذي يتضمن فتح الكنور الأربعة بعد أن أتم سن الأربعين.

ويعود جودر، إلى مصر، وهو يملك الكثير من الأموال والسمك، ويذهب للشيخ عبد الله الحطاب، ليسأله عن الذى حدث معه، ويطلب منه أن يعود للبحيرة لأن ذلك عهد.

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 12

يمكنك مشاهدة "جودر"، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 11 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة ثانية عشر

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

يأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال حول الشاب "جودر" ابن التاجر عمر وتتوالى الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وإخوته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغنى أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 11

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى - جوهر وArouma تامر مرتضى.