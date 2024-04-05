محمد عبدالقوى مصيلحى: جودر المصرى أنضج تجربة لألف ليلة وليلة

تحدث الروائي محمد عبدالقوي مصيلحي عن مسلسل "جودر المصري" المأخوذ عن "ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال محمد عبدالقوي مصيلحي: "جودر من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، يقدم لي أنضج تجربة من تجارب ألف ليلة وليلة، يمكن من وقت الإصدار الشهير الخاص بحسين فهمي ونجلاء فتحي، اللي يعتبر هو النسخة الكلاسيكية اللي بيقاس عليها كل النسخ التالية".

وأضاف: "كل العناصر مضبوطة، الديكور والملابس والإضاءة والتصوير والألوان والكاست والأداء والموسيقى والمؤثرات.. وعلى رأس كل شيء الكتابة".

وتابع: "بالنسبة لي ياسر جلال أفضل شهريار وياسمين رئيس أفضل شهرزاد على مر تاريخ التليفزيون المصري.. حتى أحمد فتحي في دور مسرور كسر كل الأشكال الثابتة المتعارف عليها لأداء الشخصية".

وأكد: "الأمر ينطبق على عناصر حدوتة (جودر) وشكل القاهرة والدكاكين والناس وعلاقته بالبنت اللي بيحبها".

واختتم: "فيه أعمال لما بتوصل لحد بعيد من الجودة سعادتي بيها كمتلقي بتزيد وبتوصل لدرجة الفخر كأني واحد من صنّاع العمل.. أنا فرحان بالمسلسل دا، وفرحان لكل اللي شاركوا فيه.. وهو بالنسبة لي مش مجرد مسلسل حلو بس.. أنا شايف قيمته أكبر من كدا، لأنه يعتبر الدليل على انتصار الحدوتة الحلوة مهما كانت محكية ألف مرة، ودليل على إن الإنتاج الضخم لما يتوظف صح ممكن تطلع منه نتائج عظيمة، ودليل على إن الدراما التليفزيونية المصرية لسه قادرة تصنع حاجات بالجودة دي.. ماكنش زمان وخلاص لأ".

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